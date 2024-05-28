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Batı Trakyalı Türkler, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönem artan diplomasi trafiğinden memnun

Batı Trakya Türkleri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu değerlendirerek, azınlığın yaşadığı kronikleşmiş sorunların çözüm yolunun açılacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 17:25, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 17:27
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Batı Trakyalı Türkler, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönem artan diplomasi trafiğinden memnun

Batı Trakya Türkleri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu değerlendirerek, azınlığın yaşadığı kronikleşmiş sorunların çözüm yolunun açılacağına inandıklarını belirtti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Özgür Ferhat, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecini Batı Trakya'da Türkçe yayımlanan bir gazeteye değerlendirdi.

Müftü Şerif, Türkiye ve Yunanistan cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesinden ve yakınlaşma sürecini başlatmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu süreci desteklediklerini ve gelişmesini istediklerini belirten Şerif, iki ülkenin yakınlaşmasının Batı Trakya Türk Azınlığı'na fayda sağlayacağını vurguladı.

Azınlığın çözüm bekleyen sorunları arasında Türk kimliğinin inkarı, İskeçe Türk Birliği ve diğer derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, müftülük, vakıflar, eğitim gibi sorunların olduğunu hatırlatan Şerif, iki ülke yakınlaştıkça umut ve beklentilerin arttığını, diyalogla her şeyin mümkün olduğunu ve barıştan, yakınlaşmadan kimsenin zarar görmeyeceğini kaydetti.

Müftü Trampa da son altı ay içinde Türkiye ve Yunanistan liderlerinin iki kez bir araya gelmesinin önemli ve umut verici olduğunu söyleyerek, "Batı Trakya Türk Azınlığı, bu süreçten olumlu sonuçlar bekliyor ve sorunlarının çözümü için adımlar atılmasını umuyor ancak, azınlığın eğitim, kimlik inkarı, camilerin tamiri gibi kronik sorunları hala çözüme kavuşmuş değil. Okullarımız sürekli kapatılıyor. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesindeki bina sorunu ortada. Özellikle bu dönemde bir bina sorununu konuşmayı ve buna çözüm getirilmemesini insanın aklı almıyor." ifadelerini kullandı.

İskeçe Bağımsız Milletvekili Baran da Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma ve diyalog ortamının devam etmesinin faydalı olacağını ancak kronikleşmiş sorunların kısa zamanda çözülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın kendi kamuoyuna karşı hep haklı olduğunu savunduğunu ve bu durumun, değişimi zorlaştırdığını belirten Baran, buna rağmen ticaret, turizm ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Rodop Yeni Sol Partisi Milletvekili Ferhat, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ilerleme oldukça toplumlar arasındaki ilişkilerin de iyileştiğini belirtti.

Ferhat, "Diyalog ve işbirliğiyle çözülemeyecek sorun yoktur ancak bu sürecin, yani yakınlaşma ve diyalog sürecinin henüz azınlığımıza somut bir yansıması olmamıştır." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır yaşanan gerginliğin son dönemde yerini yumuşama ve diyalog sürecine bıraktığını ifade eden İskeçe Yeni Sol Partisi Milletvekili Zeybek, bu sürecin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurguladı.

2024'te hala müftülük, vakıflar, kimlik ve eğitim gibi meselelerin çözüm beklediğini hatırlatan Zeybek, azınlık olarak bu süreçten kazançlı çıkmak istediklerini dile getirdi.

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