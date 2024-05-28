Bakan Göktaş, Avusturya'daki Türk toplumunun temsilcileriyle görüştü

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin (ATİB) merkezinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, 60 yıl önce bu ülkeye gelen vatandaşların, dört nesildir Avusturya ile uyum ve barış içinde yaşadığını ifade etti. Buradaki Türk toplumunun, yıllar içinde elde ettiği başarılarla ve kazandırdığı değerlerle artık bu ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine işaret eden Bakan Göktaş, "Avusturya'daki Türk toplumunun güçlü varlığı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bugün artık Avusturya'da 300 binden fazla Türk kökenli vatandaşımız bulunuyor" diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Burada doğmuş, büyümüş nice akademisyenimiz, sanatçımız, yazarımız, doktorumuz, mühendisimiz ve başarılı iş insanımız, Türkiye'nin en büyük gurur kaynağıdır" ifadesini kullandı. Türk vatandaşlarının kendi öz kimliklerini koruyarak, yaşadıkları bu ülkeyle kurdukları güçlü aidiyet bağı Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin de gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Göktaş, bu gelişmede kurulan güçlü sivil toplum geleneğinin katkısının büyük olduğunu dile getirdi.

Göktaş, "Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), vatandaşlarımızın anavatanı, ana dili ve kültürüyle güçlü bağlar kurması adına çok değerli faaliyetler yürütüyor. Verdiği eğitimler, yürüttüğü projeler, kadın, gençlik ve aile çalışmaları, hizmetleri bir çatı altında toplayan ATİB, bu alanlarda başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda, bu kuruluşun aile ve kadınlar için yürüttüğü faaliyetleri çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ATİB'in sadece Viyana'da değil, tüm Avusturya'da yüzlerce aileye ve kadına danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Bakan Göktaş, aile bağlarının, Türk toplumunu gurbette birbirine kenetlediğini ve güçlü kıldığını ifade etti. Bakan Göktaş, ATİB ve diğer Türk STK'lerinin çalışmalarının aile bağının güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Avusturya'nın her noktasında yaşayan binlerce insana ulaşan ATİB'in bu anlamda ailenin korunmasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile bağlarının güçlü olmasında saklıdır" görüşünü paylaştı.

Avusturya'da milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda Avusturya'ya değer katan, çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa edildiğini vurgulayan Bakan Göktaş, bunun Avusturya devlet kurumları ile yürütülen ilişkilerin oldukça sağlam bir zeminde ilerlemesine de katkı sağladığını ifade etti. Bakan Göktaş, ATİB'in 62 dernek ve 115 bin aktif üyesi ile Avusturya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu, bu yapının vatandaşlara güvenli bir liman olmaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru bizleri yakından ilgilendiriyor." şeklinde konuşan Bakan Göktaş, "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin her birini ülkemizin kıymetli birer temsilcisi olarak görüyoruz. Bu anlamda onların refahı, başarısı için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize bağlı, ülkemize vefalı kardeşlerimizin biz de her zaman yanındayız." dedi. Bakan Göktaş, Avrupa'daki Türklerin en son 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yardımına koştuğunu, ATİB'in de kısa sürede ulaştırdıkları yardımlarla deprem bölgesindeki vatandaşların yarasına merhem olduklarını sözlerine ekledi.