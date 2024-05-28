İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Lideri Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Edinilen bilgilere göre Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

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