Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi, 23 Mayıs'tan günümüze kadar ziyaretçilerini ağırladı. Tatbikat bölgesinde yer alan sergide, 48 Türk savunma sanayi şirketinin teknolojileri görücüye çıkıyor. Sergide ilk defa tanıtılan sistemlerle birlikte, tatbikatta kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer alıyor. Sergi, SİHA'lardan insansız savunma araçlarına, tanksavarlardan hafif silahlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine imkan tanıyor.

'KEMANKEŞ-2 İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Bu yılda düzenlenen sergide, araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş-2 de sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kemankeş-2 Projesi, yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Sergide, Roketsan bünyesinde üretilen ve dünyada en çok kullanılan mühimmatlardan birisi olan, 25 kilometre menzilli Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ile EFES-2024 Tatbikatında kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi (L-UMTAS) yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.

SERGİ 30 MAYIS'A KADAR AÇIK

TB3 taarruzi İHA, H620 paletli zırhlı araç, Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç, Altay ana muharebe tankı, atak helikopteri için kullanılan yüzde 100 yerli 20 milimetre burun topu, mayın aramalarında ve mağara keşiflerinde kullanılan robot köpek ile tamamen elektrikli, pilot gerektirmeyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren helikopter muadili araç gibi ürünler de serginin öne çıkan teknolojileri arasında yer aldı.

Savunma Sanayi Sergisi, 30 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.