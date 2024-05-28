ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kar

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
MGK gündemi: Irak ve Suriye'de herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecek
MGK gündemi: Irak ve Suriye'de herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecek
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kar

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 11,1 milyar dolarlık bakiye siparişlerine vurgu yaparak "Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 21:20, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 21:22
Yazdır
ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kar

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 11,1 milyar dolarlık bakiye siparişlerine vurgu yaparak "Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık." dedi.

İhracat odaklı büyüme stratejisini başarıyla uygulayan ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın ilk çeyrek net karı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 15,1 milyar lira olurken, brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 3,4 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu.

- ASELSAN'ın bakiye siparişleri 11,1 milyar dolar oldu

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomiye sağladıkları katkıya değinen Akyol, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık."

Akyol, "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi" kapsamında M60T tanklarını ASELSAN'ın ileri teknolojisiyle donattıklarını vurguladı.

Hayata geçirdikleri diğer çalışmaları da aktaran Akyol, "Üstün aviyonik sistemlerimizle güç verdiğimiz KAAN'ın kanatlanmasına şahitlik ettik. Ülkemizin ilk milli denizaltı savunma harbi sonarı olan Düşük Frekanslı Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) donanmamıza kazandırdık. Denizlerdeki hakimiyetimize büyük bir güç çarpanı oluşturacak Otonom Sualtı Aracı Deringöz'ün ilk dalışlı testlerini başarıyla tamamladık. Son dönemde MARLİN İnsansız Deniz Aracı ve YENER Mayın Tespit Sistemi'ni envantere kazandırdık. MURAD Uçak Burun Radarımızı F-16 platformuna entegre ettik ve test uçuşlarına başladık. TOLUN Güdümlü Mühimmatı'mızın ilk ihracat sözleşmesini imzaladık. Muadillerine göre daha yüksek performans sağlayan ASELFLIR-500 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'nin ilk ihracatını yıl başında gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedefimiz ASELSAN'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek"

Akyol, sivil alanda da oyun geliştirici sistemlerin kullanıma sunulduğuna dikkati çekti. Mobil röntgen cihazının (ADR-M100) kullanımına işaret eden Akyol, "Son olarak ülkemizin en uzun menzilli radarı niteliğindeki Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi'ni (ALP 300-G) güvenlik güçlerimize teslim ettik. Özetle, ülkemizin güvenliği için kritik öneme sahip projeleri bir bir hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Akyol, şirketin, alanında dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmek, oyun değiştirici teknolojileri üretmek ve ihracat odaklı büyümek olmak üzere üç temel vizyonu olduğuna vurgu yaptı.

ASELSAN'ın yurt içinde ve yurt dışında kullanılan 500'den fazla ürünü olduğunu kaydeden Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede ASELSAN'a duyulan güveni perçinliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Malezya'dan Şili'ye, Polonya'dan BAE'ye kadar çok geniş coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük bir sinerjiyle mesai harcamaya, stratejik işbirliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Ürün ve teknolojilerimizde 2030 yılına kadar takip edeceğimiz yol haritalarımızı oluşturduk. Seri üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi artırmak için 400 milyon doları aşan dört büyük yatırımı başlattık. Hedefimiz ASELSAN'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek. Yüksek teknolojimizle, kaliteli ve hızlı üretimimizle, ihracat potansiyelimizle bu hedefe ulaşacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber