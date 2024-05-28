Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
MGK gündemi: Irak ve Suriye'de herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecek
MGK gündemi: Irak ve Suriye'de herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyecek
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplasında İliç'teki maden faciası ile ilgili sözlerine Murat Kurum'dan yanıt geldi. Kurum "Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla, haksız suçlamalarla yapılabilecek, sürdürülebilecek bir iş değildir. Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 21:25, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 21:27
Yazdır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplasında İliç'teki maden faciası ile ilgili sözlerine Murat Kurum sosyal medyadan yanıt verdi.

İşte Kurum'un Özgür Özel'e cevabı;

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, İliç'te aziz milletimizi yasa boğan maden faciasına ilişkin attığı iftiralarına cevabımdır.

Bu acı verici hadise yerel seçim sürecinde de maalesef kirli bir siyasete malzeme edilmiştir. Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş, ama ne hikmetse CHP'li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir.

Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, "teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekün kasıtlı ve hedef gösterici" siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır.

Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz.

Çevresel Etki Değerlendirme kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır.

İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.

Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla, haksız suçlamalarla yapılabilecek, sürdürülebilecek bir iş değildir. Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel'i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum.

Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş'ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel'in İliç'teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Biz dün nasıl milletimizin zor anında, yangında, depremde, selde ve her türlü afette vatandaşımızın yanında dimdik durduysak, yaşanan afetlerin sonrasında tüm süreçlerin takipçisi olduysak, bundan sonra da milletimizin yanında, her olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber