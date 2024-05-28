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Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 21:43, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 22:40
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Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.Ç'nin kullandığı 48 VT 341 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolundan 1024 Sokak'a dönüş yapan C.G. idaresindeki 09 AB 383 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye aracının sürücüsü C.G. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. C.G'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde dam yangını ihbarına müdahale etmek için seyir halinde olduğu öğrenildi.

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