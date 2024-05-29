Bahçeli, eski vekil Olcay Kılavuz'u görevden aldı

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen isimlerden biri olan eski MHP'li vekil Olcay Kılavuz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. MHP Kılavuz'un görevine son verdi. Kılavuz, Sinan Ateş cinayeti için, "Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim" diyerek kendini savunmuştu.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Kılavuz'un gündem olan açıklamaları Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. MHP'nin Meclis'teki Grup Danışmanlığını yapan Kılavuz'un görevine son verildi.