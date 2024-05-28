Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı yayın organlarında "Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli" başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinin deprem tahkikatına ilişkin dilekçesine istinaden verilen resmi yazının "iyi niyet" sınırlarını aşan ve gerçeği yansıtmayan bir yorumla basına servis edildiği bildirildi.

Söz konusu haberde, güçlendirmeye ihtiyaç duyulmayan okulların hedef gösterilerek kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1999 yılı öncesi ilimiz genelinde mevcut 343 okulun yüzde 75'inde hasar olduğu tespit edilmiş olup, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile yapılan deprem tahkikleri ve incelemeler sonucunda, bugüne kadar bir kısmı güçlendirilmiş, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Basında yer alan yüzde 25'lik okul/kurum, yapılan incelemeler sonucunda güçlendirmeye dahi ihtiyaç duyulmayan kısımdır. Basında 'bu okullarda hiçbir işlem yapılmadan eğitim öğretime devam ediliyor algısı' oluşturularak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir."

İl genelinde resmi kurum sayısının 971 olduğu, okul binalarının her türlü periyodik bakımlarının sürekli olarak takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuzluğa mahal verilmemekte, eğitim öğretim hizmetleri devam eden hiçbir okulumuz deprem riski taşımamaktadır. Bu doğrultuda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık odaklı yaşanılan deprem nedeniyle il genelinde yer alan ve 2000 yılı öncesi olan tüm okul binaları ikinci kez deprem performans çalışmaları ile ele alınmış ve yapılan çalışmalar sonucunda 29 okul binası tahliye edilerek yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak ilgili sendikaya verilen cevapta da belirtildiği üzere 1999 öncesi yapılan ve yıkım kararı verilen okulların tamamı tahliye edilerek güçlendirilmiş ya da yeniden yapılmıştır. Söz konusu haberde güçlendirmeye ihtiyaç duyulmayan okullar hedef gösterilerek kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir."