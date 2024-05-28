Kabin basınç arızası meydana gelen uçak Varşova Havalimanı'na acil iniş yaptı

Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.

Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi. Bunun üzerine havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi.

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