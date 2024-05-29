Yozgat'ta sağanak yağış: Yüksek Hızlı Tren hattında hasar oluştu

İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Finansal İstikrar Komitesi'nden 'ilave tedbir' mesajı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
Sınıf basıp öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Yargıtay 'erkek ol, yürekli ol' sözlerini hakaret saymadı
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Asgari kurumlar vergisinde çalışmalar hızlandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Antalya ve Muğla'daki otel fiyatları Burj al Arab'ı geçti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yozgat'ta sağanak yağış: Yüksek Hızlı Tren hattında hasar oluştu

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Yüksek Hızlı Tren hattında hasar meydana geldi. Sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini yerinden söküp, sürükledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 00:00, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 00:03
Yazdır
Yozgat'ta sağanak yağış: Yüksek Hızlı Tren hattında hasar oluştu

YOZGAT'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında hasar oluştu, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini yerinden söküp, sürükledi.

Yozgat'ta saat 17.00 sıralarında kuvvetli sağanak yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mazgalların tıkanması sonucu yağmur suları taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

'TREN RAYLARININ ALTI BOŞALDI'

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen Yüksek Hızlı Tren hattı da sel suları nedeniyle hasar gördü. Kuvvetli yağış sonrasında, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini sürükledi. Çift hatlı tren yolunun Ankara-Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılan kontrollerin ardından, YHT seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber