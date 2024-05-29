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1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!

AK Parti'nin başıboş köpeklerle ilgili TBMM'ye sunmaya hazırladığı raporda dişi bir köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürediği belirtiliyor. Raporda, kısırlaştırma, yakalama ve bakma maliyetleri de dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 08:36, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 08:37
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1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Türkiye'de başıboş sokak köpeği problemi gün geçtikçe büyüyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı başıboş köpeklerle ilgili teklifin etki analizi raporunda, can kayıplarına yol açmasının yanı sıra sorunun ekonomiye etkisine de işaret ediliyor. Raporda, bir köpeğin yakalama maliyetinin yaklaşık 1.500 lira, aylık beslenme ve bakım giderlerinin 3.500 lira, kısırlaştırma maliyetinin ise yaklaşık 630 lira olduğu belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'deki başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini söyledi ancak bazı uzmanlara göre bu rakam 10 milyon bile olabilir. Sayı 10 milyon olarak kabul edildiğinde, bütün köpekleri yakalama maliyeti yaklaşık 15 milyar lirayı, bir aylık beslenme ve bakım giderleri 35 milyar lirayı, kısırlaştırma maliyeti ise 6,3 milyar lirayı buluyor.

SAYILAR ÇOK BÜYÜK

Sokakların güvenli hale gelmesi için bütün köpeklerin toplanması gerekiyor. Köpeklerin saldırganlığı kısırlaştırarak çözülmüyor, dolayısıyla kısırlaştırılan köpeklerin barınaklarda tutulmaları gerekiyor. Haliyle aylık 35 milyar lira olan bakım ve beslenme maliyeti yıllık 420 milyar lirayı buluyor. Bunun yanı sıra, barınak yapmanın maliyeti de büyük. Güncel maliyet olarak geçtiğimiz günlerde İzmir'de 1.500 köpek kapasiteli barınak için harcanan 38 milyon liralık rakam baz alındığında 10 milyon köpek için barınak maliyeti 253 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da mahalli yönetimlerin altından kalkamayacağı bir maliyet tablosunu ortaya çıkarıyor. Hükümet bu konuda fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

KORKUTAN POPÜLASYON

Raporda, dişi bir köpekten birinci yılın sonunda 16 yavru, ikinci yılın sonunda 128 yavru, üçüncü yılın sonunda 512 yavru, dördüncü yılın sonunda 2.048 yavru, beşinci yılın sonunda 12 bin 288 yavru, altıncı yılın sonunda ise 67 bin yavru ürediği belirtiliyor. Uzmanlara göre köpek popülasyonunun yüzde 75'i kısırlaştırıldığında ancak popülasyon artışında yavaşlama gerçekleşebiliyor.

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