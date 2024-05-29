Dolar günü 32,22 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1890 32,1900 32,2210 32,2220 Avro 34,9810 34,9820 34,9390 34,9400 Sterlin 41,1200 41,1270 41,0690 41,0890 İsviçre Frangı 35,3160 35,3220 35,3150 35,3240 ANKARA ABD Doları 32,1590 32,2390 32,1910 32,2710 Avro 34,9410 35,0210 34,8990 34,9790 Sterlin 41,0600 41,2700 41,0090 41,2190