Dolar günü 32,22 TL'den tamamladı
Güne artışla başlayan dolar, günü 32,22 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 17:56, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1890
|32,1900
|32,2210
|32,2220
|Avro
|34,9810
|34,9820
|34,9390
|34,9400
|Sterlin
|41,1200
|41,1270
|41,0690
|41,0890
|İsviçre Frangı
|35,3160
|35,3220
|35,3150
|35,3240
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1590
|32,2390
|32,1910
|32,2710
|Avro
|34,9410
|35,0210
|34,8990
|34,9790
|Sterlin
|41,0600
|41,2700
|41,0090
|41,2190