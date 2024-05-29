Erdoğan: Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var
Erdoğan: Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Dikkat: Sıcaklıklar artıyor
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Kemankeş-2 ve Türk Savunma Sanayii: EFES-2024 Sergisinde
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Bakan Tekin Darıca'da öğretmene yapılan saldırıyı kınadı
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına yalanlama
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Alanya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
'Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 11:39, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 13:04
Yazdır
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Fiyat istikrarı önceliğine vurgu yapan Şimşek, enflasyonda geçiş döneminin sona erdiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylülde inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz." dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir. Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı.

Enflasyonun tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor.

Enflasyonun şok öncesi düzeye indirilmesi ortalama 3,4 yıl alıyor.

"GEREKİRSE LİKİDİTEYİ ÇEKMEK İÇİN BORÇLANACAĞIZ"

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var,

Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.

Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.

"ENFLASYONDA PATİKAYA OTURUYORUZ"

Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz.

Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil.

Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

"VERGİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor.

Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.

CARİ AÇIK HEDEFİ

Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız.

Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme var, henüz tam bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Tabiki öyle olacak. Beklentiler geçmişe göre şekilleniyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin hedeflere yakınsadığını göreceğiz.

CARRY TRADE ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Önümüzdeki üç yılda Dünya Bankası ve benzeri bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an için Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var.

Bu kaynağa "carry trade" diyemezsiniz, bu kaynağa "sıcak para" diyemezsiniz.

Eleştirileri saygıyla karşılıyor, değer veriyoruz ama bu program çalışıyor.

Biz kur korumalı mevduattan çıkacağız, biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız.

REZERVLERDE SON DURUM

Mevduatlardaki artış beklediğimizden iyi.

Çok yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız.

Rezerv ile ilgili kaygılar Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber