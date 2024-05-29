Türkiye, dört ayda 55 ton altın aldı

En fazla altın alımı 17,95 ton ile şubat ayında yapıldı. Ocak ayında 12 ton, mart ayında 10 ton, nisan ayında 10,6 ton altın rezervlere eklendi.

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