Türkiye, dört ayda 55 ton altın aldı
Türkiye, 2024 yılının ilk dört ayında rezervlerine 55 ton altın ekledi.
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 12:15, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 12:00
Türkiye, altın rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor.
IMF verilerine göre Türkiye, yılın ilk 4 ayında 55 ton 564 kilogram altın aldı.
Toplam altın rezervi 781 ton 957 kilogram seviyesine yükseldi.
Türkiye'nin altın rezervi 2022 sonunda 542 ton, 2023 sonunda ise 726 ton seviyesindeydi.
En fazla altın alımı 17,95 ton ile şubat ayında yapıldı. Ocak ayında 12 ton, mart ayında 10 ton, nisan ayında 10,6 ton altın rezervlere eklendi.