Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri sorunuyla ilgili soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söylemek istiyoruz; Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Özellikle Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, bu komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda bir takım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil, sahipsiz hayvan tanımları netleştirilmiştir. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor."

"Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık"

Sokaktaki başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiğini ve bu durumun giderek artığını vurgulayan Tunç, "Ölümlere yol açan, çocuklara ve yaşlılara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu. Bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlarımıza düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık" dedi.

Dengenin iyi korunması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım ama tabii ki insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.