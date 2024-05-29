Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü: Kocaeli'de 4 okuldan 1'i riskli haberi asılsızdır
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'da itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç yanıtı: Algıya ve yalana imza atmıştır
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
Alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu: 573 yıllık köprü zarar gördü
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
MGK bildirisinde 'yapay zeka'ya dikkat çekildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yapılan 3 ayrı operasyonda 17 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayakkabı tabanına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 13:42, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 13:43
Yazdır
Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı.

Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenilmiş uyuşturucu maddelerin ele geçirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber