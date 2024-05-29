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EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kurban alım ve satışı yapacak vatandaşların mağduriyetler yaşamamaları için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 15:25, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 15:17
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EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban alım satım yerlerinde geçmiş yıllarda alıcı ve satıcıların mağdur duruma düşmesine sebep olan olayların işleniş yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda kurbanlık alacak vatandaşlara ilişkin, şu uyarılarda bulunuldu:

"Kurban alım satım işlemi yaparken alıcılar; kurbanlık alışverişinizi, mümkün olduğunca belediyeler tarafından belirlenmiş hayvan pazarlarında satış için izin almış ve yer verilmiş olan kişilerle yapın. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın. Gerçek satıcı gibi davranan dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Satışı yapılan hayvanı görmediğiniz halde, parayı sizden alarak kurbanlık hayvanı ikametinize getireceğini söyleyen kişilere inanmayın. Satıcının size verdiği telefon numarasının doğru olup olmadığını, numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Kurban satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunun. Alışveriş esnasında büyükbaş hayvan alırken, bu hayvana ait pasaporta, küçükbaş hayvanın kulak küpesine dikkat edin. Kurban kesildikten sonra hayvanın sağlıksız çıkması halinde ilgili Belediye Başkanlığına giderek tutanak tutturun. Ya da sağlıksız hayvanın fotoğraf ve videosunu çekerek durumu kayıt altına aldıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Her türlü şüpheli durumu, zaman kaybetmeden 112 acil durum hattını arayarak polise bildirin."

Kurban satışı yapan satıcıların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin ise "Alışveriş sırasında aldığınız paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol edin. Aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretinizi almadan kurbanlık hayvanı teslim etmeyin. Size verilen telefon numarasının doğru olup olmadığını, numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ve kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Alışverişlerinizi mümkün olduğunca nakit para alarak yapın. Çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimali olduğunu unutmayın. Mümkün olduğunca döviz ile alışveriş yapmayın. Döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat edin. Kurban satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık ve sahte para konusunda duyarlı bulunun. Her türlü şüpheli durumu, zaman kaybetmeden 112 acil durum hattını arayarak polise bildirin" uyarılarında bulunuldu.

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