TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 15:58, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 16:00
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM'de kabul edilen tezkereden: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz