'Defterdarlık ve Vergi Dairelerinin birleştirilmesi oldu bittiye getirilmemeli'

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından "Birçok ilde bulunan Defterdarlık ve Vergi Daire Başkanlıklarının etkinlik kapsamında birleştirileceğini ve milletimize daha iyi hizmet sunulacağını" ifade edildiğini belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ, "Etkin ve verimli bir vergi idaresi kurulması amacıyla 2005 yılında yayımlanan 5345 sayılı Kanunla, Gelir İdaresi Başkanlığı kurularak Gelir İdaresinin gider biriminden ayrıldığı, ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süreçte bunun sağlanamadığı ve eski sisteme geçiş için çalışma başlatıldığı görülüyor." dedi.

"Bu süreçte her zaman merkez birimlerin yapılandırılarak taşra teşkilatının görmezden gelindiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığının vatandaşa ve mükellefe bakan yüzü ve sahadaki temsilcisi olan taşra birimlerinin hep yok sayıldığını belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ; isteğimiz ve beklentimiz, bu defa da taşra olarak itibarsızlaştırılan kesimin yapılandırılması, görev sorumluluk ve yetkilerinin tam olarak belirlenip fonksiyonel yapının değiştirilerek hedeflenen vergi idaresine ulaşılmasıdır." dedi.

Genel Başkan Tuncay Cengiz sözlerine şöyle devam etti:

Gelir ve gider birimlerinde görev yapan personel, bu belirsizlik içerisinde kendilerinin ve tüm paydaş görüşlerinin alınmasını beklemekte, özellikle Gelir Uzmanı ile Defterdarlık Uzmanı kadroları birleştirilirken hangi unvanda birleştirilecekleri hususunu merakla beklemektedir. Bununla birlikte, birleşme çalışmaları başlatılırken, "Mali Hizmetler Sınıfının" oluşturulması yılların beklentisini karşılayacak, Gelir Uzmanı ve Defterdarlık Uzmanı kadroları merkezde çalışan Mali Hizmetler Uzmanı olarak birleştirilebilecektir. Bu çerçevede yapılacak çalışma, herhangi bir ek düzenlemeye ihtiyaç kalmadan personelin özlük haklarında bir nebzede olsa iyileştirme sağlayacaktır.

Sonuç itibariyle, Defterdarlık ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının birleştirilmesi çalışmaları, oldu bittiye getirilmemeli, tüm paydaşların görüşleri alınmalı, çalışmalar konsensüs sağlanarak hayata geçirilmelidir. Şeklinde konuştu.