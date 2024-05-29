Dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
Erzurum'da, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 17:15, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 17:28
Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda İ.A. (16) ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.