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Sağlık Bakanı Koca: Gazze'deki sağlık sistemi harap durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin harap durumda olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 17:36, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 17:59
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Sağlık Bakanı Koca: Gazze'deki sağlık sistemi harap durumda

Bakan Koca, 77'nci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında düzenlenen Filistin konulu oturumda hitap etti.

Gazze'nin sağlık sisteminin harap durumda olduğunu vurgulayan Koca, "İsrail, Gazze'de hastaneleri, tedavi imkanlarını tamamen yok edecek şekilde hedef aldı. Bu, temel insan hakkı olan sağlık hakkıyla da savaş demektir. Hastanelerin hedef alınması bir savaş suçudur. Vücudu parçalanıp dört bir yana saçılan çocuklar, Gazze'nin ve 21'inci yüzyılın çocuklarıdır. Savaş kutsala da uzanmıştır. Korunma güvencesi olacak mekan, teminat olacak onurlu söz kalmamıştır." dedi.

Koca, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 1 milyon 400 bin sivilin hayatını tehdit eden saldırıların devam ettiğini vurgulayarak 600 binden fazla sivilin bölgeyi terk etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların Gazze'ye girişinin engellendiğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"İsrail, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır. Sağlık sisteminin çökmüş olması yanında insanlık dışı yaşam koşullarının, salgınların, yetersiz beslenmenin ve ağır psikolojik travmaların uzun vadeli sonuçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu nedenle Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail saldırılarına kalıcı ateşkesle bir an evvel son verilmesi elzemdir. Türkiye olarak ateşkes ilanına ve insani yardımların yerine kesintisiz ulaştırılması sağlanıncaya kadar İsrail ile tüm ticaretimizi durdurduk."

- "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır"

Gözler önünde seyreden bu trajedinin, İkinci Dünya Savaşı dahil trajedilerin en büyüklerinden biri olduğunu vurgulayan Koca, bu trajedide açlığın ve hastalığın teknoloji ürünü olmayan ancak daha barbarca kullanılan silahlar olduğunu kaydetti.

Koca, "Bu gayriinsani silahların kullanılmasını önlemeliyiz. Kalıcı ateşkes acilen sağlanmalıdır. İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır." dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, konuşmasının ardından Bakan Koca'nın yanına giderek teşekkür etti.

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