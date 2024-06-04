Belediye başkan vekilleri seyyanen zamdan yararlanabilir mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 14 Temmuz 2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle eklenen 40'ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Aylıklarını ek 10 uncu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre alanlara; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile 10.3.2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanuna tabi personele (diğer statülerde olup aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanlar dahil); mali haklarının belirlenmesinde ek 11 inci madde, geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve geçici 29 uncu madde hükümleri uygulananlara; 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında iş mevzuatına tabi olanlar hariç mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlara (26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanun hükümlerine tabi olanlar dahil); aylık ödenekleri 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gösterge rakamları esas alınarak belirlenen belediye başkanları ile başkan yardımcılarına (haklarında 5393 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmak üzere başkan vekilleri dahil); bir yıldan az süreli çalışanlar, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, proje süreleriyle sınırlı olarak veya geçici mahiyetteki işlerde çalışanlar ve ücretleri 2914 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenenler ile mevzuatı uyarınca ücretleri özel olarak belirlenen diğer yabancı uyruklu çalışanlar hariç olmak üzere 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz."

Bu düzenlemeye göre, belediye başkan vekillerinin ilave ödeme (seyyanen zam) kapsamında olduğu açıktır.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.6.2014 tarihli ve Dosya No:35927, Tutanak No:39278 sayılı Kararında "Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını görevlendirme yoluyla bir ya da birkaç meclis üyesine, başkan yardımcılığı unvanı altında bırakabilecek, başkanın görevlerinden bir kısmını yerine getirmekle sorumlu olan başkan yardımcılarına da bunun karşılığında başkana ödenen ödeneğin 2/3'ü verilecektir. Belediye Başkanı görevli veya izinli olduğu günler için de meclis üyelerinden birini vekil olarak görevlendirir. Görevlendirme yoluyla başkana vekalet eden bir meclis üyesinin görevi başkanın görevi başına dönmesine kadar sürer. Vekil olarak görevlendirilen meclis üyesine vekalet dönemi boyunca başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden bulunacak tutarı ödenek olarak verilir. Buna göre, belediye başkan yardımcılığı için belirlenen ödenek ile başkan vekilliği için belirlenen ve ödenen ödenek birbirlerinden ayrı ödenekler olup; belediye başkan yardımcılığı için verilen ödenek ile belediye başkanlığına vekalet ödeneğinin belediye başkan yardımcısına ödenmesinde herhangi bir mükerrerlik söz konusu değildir."

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüşünde (Sayı: E-53773008-622.02-7512227, Tarih: 29/09/2023); 375 sayılı KHK ile getirilen "ilave ödeme" kapsama dahil personele verilen bir zam/seyyanen zam olmayıp kapsama dahil personelin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik yeni bir ödeme kalemi olup bu ödemenin yukarıda yer verilen belediye başkanı ödeneklerine ilave edilmesi gerekmektedir. Mezkür 40'ıncı maddede, "haklarında 5393 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmak üzere başkan vekilleri dahil" hükmüne yer verilerek bu ödemenin başkan vekillerine de ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, başkan vekiline ödenecek günlük ödenek tutarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 40'ıncı maddesinde düzenlenen ilave ödemenin gün hesabına karşılık gelen kısmının ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak; belediye başkan vekillerine ödenecek vekalet ödeneği oranının, vekalet ettiği süreye karşılık gelen "belediye başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü"olduğu dikkate alındığında ilave ödeme, belediye başkan vekilinin başkanlık görevine vekalet ettiği süreye karşılık gelecek gün hesabına ve ödenek oranına göre ödenmesi gerektiği gerekmektedir.