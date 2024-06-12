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Belediye Başkanları aile-çocuk-doğum-ölüm-tedavi-yemek yardımlarından yararlandırılır mı?

Belediye başkanları 5393 sayılı Kanunun 39'uncu maddesi kapsamında aile, çocuk, doğum, ölüm, tedavi ve yemek yardımlarından yararlandırılmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 14:00, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:35
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Belediye Başkanları aile-çocuk-doğum-ölüm-tedavi-yemek yardımlarından yararlandırılır mı?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39'uncu maddesinin son fıkrasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımların aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları kişiler için de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı'nın görüş yazısında (T: 25.04.2005, S: 521.2004.35.72.57779); 657 sayılı Kanunda belirtilen sosyal hak ve yardımlar kapsamında bulunan aile ve çocuk yardımının belediye başkanlarına da uygulanacaktır denilmiştir.

Emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenler ile belediye başkanı iken emekliye ayrılan ve belediye başkanlığı görevine devam edenlere belediye başkanı olarak görev yaptıkları sürede kapsamda olan varsa eş ve çocukları için aile ve çocuk yardımı alabilirler.

Belediye başkanları Devlet memurları gibi doğum yardımı ve ödeneğinden de yararlandırılır.

Belediye başkanlarına Devlet memurları gibi ölüm yardımı ödeneğinden yararlandırılır.

Belediye başkanları, Devlet memurları gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan tedavi ve diğer sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüş yazısında (T: 14.04.2022, S: E-53773008-622.02-3441843); 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39 uncu maddesinde, ".657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır." hükmü dikkate alınarak 657 sayılı Kanunda "yiyecek yardımı" Devlet memurlarının sosyal hak ve yardımlarının düzenlendiği VI. Kısımında sayılması nedeniyle, belediye başkanlarının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile sağlanan haklardan yararlanması mümkün bulunmaktadır denilmiştir.

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