Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz ay beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bugün rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 18:37, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 18:37
Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.