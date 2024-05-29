Seçil Erzan davasında Denizbank çalışanları tanık olarak dinlendi

'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Erdoğan'dan sokak hayvanları mesajı
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Ala: AK Parti ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
AK Parti'de değişim süreci: Yüzde 30'luk değişim gündemde
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
Boş konutlar yüzde 25'in kalkmasını bekliyor
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağı 28 bin kilometreye çıkacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Seçil Erzan davasında Denizbank çalışanları tanık olarak dinlendi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında Denizbank çalışanları "tanık" sıfatıyla dinlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 19:48, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 20:07
Yazdır
Seçil Erzan davasında Denizbank çalışanları tanık olarak dinlendi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2'si tutuklu 7 sanık, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan bir kısım müştekilerin avukatı Murat Öksüz, Denizbank'ın bu celsede dinlenmesi gereken Tanju Kaya ve Cenk İzgi gibi isimleri cuma günü dinletmesi talebinin karşılığı olmaması gerektiğini söyleyerek, zorla getirme kararı talep etti.

Bir önceki celse dinlenen tanık Sermin Tekin'in beyanlarına karşı sanık Seçil Erzan, "50 bin doları bir müşteri hesabından çektiğinde, kişiden nereye çektiğine ilişkin makbuzlar düzenliyoruz. Yatırım yapılıyorsa sorgulanması gereken konuydu. Semih Kaya 3 valiz parayla eylül ve ekimde iki kez çıktı. Bunlar fark edilmemesi gereken konular değildi." dedi.

Tanık olarak ifade veren Denizbank çalışanı Ü.N.Y, müşterilerin hesaplarını para yatırıp çekmeleri durumunda görebildiğini, sanık Erzan'a kendisinin de zaman zaman ulaşamadığını, bu sebeple de kredi kullandırdığı müşterileri beklettiğini söyledi.

Hatırlamadığı bir tarihte Okan Turan'ın bankanın kapıları kapandıktan sonra para çekmeye geldiğini anlatan Ü.N.Y, "Operasyon desteği masasında oturmuştu Seçil Hanım. Okan Turan parasını çekti, ben imzasını aldım. Daha sonra paranın teslimi için Seçil Hanım seslendi. 'İçeri gelin.' diye davette bulundu. Paraları desteyle sayıp verdik." dedi.

Ü.N.Y, sanık Ali Yörük'ü, futbol camiasından isimlerle beraber gördüğü için uzun süre Fatih Terim'in şoförü sandığını belirtti.

Mahkeme başkanının, "Şubede anormal durumlar, mesela kavgalar olmuş. Seçil Erzan'a yönelik tartaklamalar olmuş. Bunları bildirmeniz gerekmiyor mu? Bunlar hiç konuşulmadı mı?" sorusuna Ü.N.Y, ''Hiç konuşulmadı, duymadım." yanıtını verdi.

Tanık olarak dinlenen bankanın güvenlik görevlisi S.T. de şube müdürü Erzan'ın misafirleri geldiğinde kapısını kapattığını belirterek, "Arbede olmuş olsa şube içerisinde nihayetinde yerinizden kalkarsınız. Neye ne şekilde müdahale edeceğim? Bankada bağırış çağırış duymadım." dedi.

Mahkeme başkanının, "İnsanların boş valizle gelip dolu olarak çıktığını görmediniz mi?" sorusu üzerine S.T, görmediğini ifade etti.

Tanığın bu ifadesi üzerine müşteki avukatlarından Murat Öksüz, "Bu tanıkların yalan beyanda bulunduğu çok açık. Yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Alınan tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 31 Mayıs Cuma gününe erteledi.

Öte yandan, Fatih Terim'in ''müşteki'' olarak yer aldığı birleştirme talepli hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiği öğrenildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

- Sanık Erzan'ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber