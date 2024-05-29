Çocuk Evi'nde kalan kıza cinsel istismar iddiasında memur tutuklandı
Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurum çalışanı memur Tugay A. (23), tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 20:29, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 20:28
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı. Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tugay A. dün gözaltına alındı. Tugay A. işlemleri sonrası tutuklandı.
ŞÜPHELİ DE DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ
Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.