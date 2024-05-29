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Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama

Düzce'de bir okulun tuvaletinde yabancı uyruklu öğrencinin Türk öğrenciye tokat atmasına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 23:35, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 23:52
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Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Azmimilli Ortaokulu'nda yabancı uyruklu bir öğrencinin okul tuvaletinde Türk öğrenciye tokat attığına ilişkin iddialar hakkında yapılan ilk inceleme sonucunda açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2024 tarihinde Azmimilli Ortaokulu tuvaletinde, Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.'ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir.

Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır.

Yaşanan olay ve iddialar ile ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli inceleme yürütülmekte olup ayrıca idari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, okul idaresi tarafından ise disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, okullarda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayının, hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alındığı, söz konusu olayla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

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