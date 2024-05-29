3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 23:53, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 23:54
Yunus Doğan idaresindeki otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Yeniköy yakınlarında, seyir halindeki traktöre çarparak savruldu.
Savrulan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak durdu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Doğan'ın eşi Esengül ve oğlu Burak Efe Doğan, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yunus Doğan'ın, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.