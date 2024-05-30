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TBMM'den İsrail'in Gazze'deki Katliamlarına Sert Kınama

TBMM, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını kınayan bir bildiri yayımladı. Bildiride, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in uluslararası hukuku ve mahkeme kararlarını hiçe sayarak sivillere yönelik zulüm ve katliam gerçekleştirdiği vurgulandı. Refah'taki çadırların bombalanmasıyla yüzlerce masumun hayatını kaybettiği belirtilerek, İsrail'in insanlığa karşı suç işlediği ifade edildi. TBMM, uluslararası toplum ve devletlere Filistin'in tanınması ve İsrail'in yalnızlaştırılması çağrısında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya davet etti. Türkiye'nin Filistin'e desteğini sürdüreceği ve bu saldırıların sorumlularının cezalandırılması için çaba göstereceği vurgulandı. Bu bildiri Genel Kurul'da kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 00:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 00:10
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TBMM'den İsrail'in Gazze'deki Katliamlarına Sert Kınama

Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir.

Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, Siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir.

İnsanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahküm İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikaları tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirmektedir.

İşgalci İsrail yönetimi, Gazzeli kardeşlerimizin güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarım dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girmiştir.

Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir.

Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir.

Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynunun borcudur.

Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost'u lanetlemekteyse, bugün de Siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini tel'in etmektedir.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tüm kuramlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir.

Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Netanyahu ve çetesi, insanlık vicdanında mahküm edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir.

TBMM olarak, İsrail'i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine sesleniyoruz.

Uluslararası toplum ve devletler, Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmahdır.

Esas gaye, Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir.

TBMM olarak ilgili tüm kuramlarımızla birlikte, hukuki süreci özenle takip ederek, uluslararası camiada Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır.

Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır.

Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alman kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 29.05.2024 tarihli 88'inci Birleşiminde kabul edilmiştir.

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