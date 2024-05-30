İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ödemesiz 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
Sınırlı cezalar caydırıcı değil! Tüketici derneklerinden 'oransal olsun' önerisi
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
Kamu Birliği Konfederasyonu Filistin için meydanlardaydı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
EGM'den 'kurbanlık alışverisi' uyarısı
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Çalışanın gözü ara zamda: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 9 Haziran'dan sonra ziyaret edecek
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Erdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasın
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini

Fitch, Türkiye'deki daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun ikinci yarıda yavaşlamasını ve yıl sonunda yüzde 40'a ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 09:27, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 10:26
Yazdır

Fitch Ratings, Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY) faaliyet performansının, vergi gelirlerini destekleyen ekonomik büyüme sayesinde zorlu makroekonomik ortama karşı dirençli olmasını beklediklerini bildirdi.

Ancak Fitch, Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra beklenen parasal sıkılaştırmanın reel GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 2,8'e düşmesine ve 2025'te yaklaşık yüzde 3'te kalmasına yol açacak olması nedeniyle, YBY'lerin faaliyet performansının yavaşlamasını beklediklerini de vurguladı.

Fitch bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

Nisan 2024'te yüzde 69,8 olan yüksek enflasyon (2023: yüzde 64,8), lirada beklenen değer kaybı ve Ocak 2024'te asgari ücrette yapılacak artışla birlikte Türkiye'deki LRG'lerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Fitch, daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2Y24'te yavaşlamasını ve yılsonunda yüzde 40'a ulaşmasını bekliyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinin, LRG'lerin faaliyet gelirlerinin sırasıyla yaklaşık yüzde 65 ve yüzde 17'sini oluşturan artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenmesini ve faaliyet dengesinin 2023'teki yüzde 39'dan daha düşük olsa da 2027'ye kadar ortalama yüzde 29 olmasını bekliyoruz.

Yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını bekliyoruz ve bu durum harcama oynaklığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, yüksek yurt içi faiz oranları ve kısa lira vadeleri, yeni borçlanma maliyetinin 2023'te yüzde 25'ten 2024'te yüzde 50'nin üzerine çıkarak iki katına çıkması nedeniyle, altyapı yatırımlarını kısmen finanse etmek için borçlanma ihtiyaçlarını daha da zorlaştıracaktır.

Beklenen TL değer kaybı (2024 sonu itibariyle USD/TRY 38) LRG'lerin borçlarını olumsuz etkileyecektir, zira borçlanmalarının ortalama yüzde 60'ından fazlası hedge edilmemiş döviz cinsindendir. Bununla birlikte, 2023-2027 yılları için reyting senaryomuza göre, tahmin edilen dirençli işletme performansı ile desteklenen gelecekteki döviz kuru değer kaybına dayanmak için yeterli boşluk payı olmasını ve bunun da reytingleri sabit tutmasını bekliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber