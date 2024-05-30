Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek yeni bir genelge hazırlıyor. Meclis'teki tüm birimlere gönderilecek tasarruf genelgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Makam araçlarının, yerli otomobil TOGG'la değiştirilmesi de gündemde.

TBMM, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

"Elektrikli araç dönemi başlayacak"

TBMM'de bir süredir başlatılan, 'araç dönüşümü uygulaması' yeni tedbirlerle hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak.

Meclis'te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor. Bu tedbirler arasında tüm makam araçlarının yerli otomobil Togg'la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları Temmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis'te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

"Özel hastane yerine devlet ve üniversite hastaneleri"

Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

"Vekil harcamaları da kısıtlanacak"

TBMM Başkanlığı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği, 'milletvekilleri harcamaları da dahil olsun, milletvekilleri tasarruf dışında kalmasın' önerilerini dikkate alarak, milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirleri çalışıyor.

TBMM'ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak. İstanbul'da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor. Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi vatandaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak.

Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı'nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.