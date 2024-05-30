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Kartal'da 6 katlı binada yangın: 1 ölü

Kartal'da 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Yangında dairede tek yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 09:45, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 10:44
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Yangın, saat 06.30 sıralarında Atalar Mahallesi Meriç Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binada yaşayan 1'i bebek 5 çocuk ve 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi. Yapılan çalışmalarda ekipler daireye girdiğinde 81 yaşındaki Hasan Kara'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen bebek ve çocuklar ambulansta tedavi altına alındı. Hasan Kara'nın cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

"YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ"

Bina sakini Serdar Çalışkan, "Sigaradan çıkmış yangın. Dairedeki kişi yatalaktı. Cenazesini balkona aldılar. Çıkarırlar birazdan savcı gelecek. Mahsur kalanların hepsi tahliye edildi. Bebeği aldılar. Çocuklar vardı. Şu anda tahliye bitti" dedi

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