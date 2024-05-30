Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 09:47, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 10:03
Milli Eğitim Bakanlığı Öretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Başvuru Duyurusu Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre başvurular, 3 Haziran'da başlayacak olup, 7 Haziran 2024 saat (16.00) itibariyle sona erecek.
Atamalar, 11 Haziran'da belli olacak
İlişik Kesme işlemi ise 14 Haziran'da gerçekleştirilecek
MEB'in İller arası yer değiştime takvimi şu şekilde:
2024 Yılı İl içi İsteğe Bağlı yer Değiştirme Dönemi Münhal Listesi için tıklayınız