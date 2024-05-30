İSG/1 sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 35 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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