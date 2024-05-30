Dolar 32,26 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2210 32,2220 32,2620 32,2630 Avro 34,9390 34,9400 35,0180 35,0190 Sterlin 41,0690 41,0890 41,0410 41,0560 İsviçre Frangı 35,3150 35,3240 35,6570 35,6710 ANKARA ABD Doları 32,1910 32,2710 32,2320 32,3120 Avro 34,8990 34,9790 34,9780 35,0580 Sterlin 41,0090 41,2190 40,9810 41,9110