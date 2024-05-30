Dolar 32,26 TL'ye yükseldi
Güne artışla başlayan dolar, günü 32,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 17:47, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2210
|32,2220
|32,2620
|32,2630
|Avro
|34,9390
|34,9400
|35,0180
|35,0190
|Sterlin
|41,0690
|41,0890
|41,0410
|41,0560
|İsviçre Frangı
|35,3150
|35,3240
|35,6570
|35,6710
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1910
|32,2710
|32,2320
|32,3120
|Avro
|34,8990
|34,9790
|34,9780
|35,0580
|Sterlin
|41,0090
|41,2190
|40,9810
|41,9110