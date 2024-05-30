Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Bir sonraki eğitim döneminde de 2, 6 ve 10. sınıflar eklenerek devam edecek.

Sıra geldi, öğretmen eğitimlerine...

'Bu bilgiler öğretmene nasıl aktarılacak' sorusunu MEB yetkilerine sorduk. Edindiğimiz bilgilere göre burada formatör (eğitici eğitimi) öğretmenler devrede. MEB yetkilileri süreci özetle şöyle anlattı: Öğretmen eğitimlerine önem veriyoruz. Programımızın örtük yönergesi çok güçlü. Yeni kitaplarımızda her ders için yazarlar öğretmene 'şunu şöyle yap' diye net tariflerde bulunuyor. Kitaplar da bu örtük yönerge ile birlikte düşünüldü. Bunların okumayan biri 'ben bunu biliyorum eski yöntemlerle yapacağım' deme şansı yok. O eski yaklaşım ve konuyu bulamayacak. Mecbur kitaba bakacak ve neyi nasıl yapacağını anlatacak. Bunlar tedbirlerimiz.

Burada formatör öğretmenlere büyük iş düşecek. Eğitimlerini sürdürüyorlar. Onlara bu eğitimleri müfredatı hazırlayan uzmanlar, akademisyenlerce veriliyor. Ardından bu formatörler kendi çalıştıkları bölgelerde diğer öğretmenlerle düzenlenecek toplantılarda eğitim toplantıları yapacak. Yeni müfredatın eski ile farklarını ayrıntılı şekilde anlatacak. Milli ve manevi değerlerin çocuklara kazandırılması için neler yapılması gerektiğine dair ayrıca bilgi verecek.

Planımız haziran ortasına doğru 9 bin formetörü eğitmek. Sadece öğretmenleri değil Türkiye geneli il, ilçe zümre başkanları ve il müdürlerine de yeni süreç anlatıldı. Onlar da kendi yöneticilerine aktaracak. Gerektiği durumlarda bakanlık da devrede, eğitimler için 6 takım oluşturuldu.

Öte yandan öğretmenlere eğitimin en hızlı şekilde aktarılması için bakanlık ayrıca çevrim içi ortamlardan da yararlanacak. Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alması bekleniyor.