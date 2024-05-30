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Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 12:53, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 12:48
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Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."

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