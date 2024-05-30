Kayıp lise öğrencisinin cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 14:08, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 14:20
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki Senem Han için 5 gün önce arama çalışması başlatıldı.
AFAD ve polis ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Han'ın cesedi bulundu.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.