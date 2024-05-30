Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz X hesabından : 'Gençlik kahramanımızdı' mekanı cennet olsun mesajıyla duyurdu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu kimdir?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 yılında Konya'da dünyaya geldi. Ahmet Uğurlu'nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı. Babası tayinen Konya'ya gelip burada yaşarlarken, Ahmet Uğurlu ilk okula başlamadan Bursa'ya tayini çıkar, böylece Ahmet Uğurlu'nun gençliğinin büyük bir kısmı Bursa'da geçer. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da bitirdikten sonra Gazi ÜniversitesiResim bölümünü kazanıyor.

Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; "Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları'nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu. "Gökyüzünden üveyikler uçar' diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. 'Sen de buraya' dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım. Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar'ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim." Girenlerin yüzde doksan dokuzu bırakıyor. Fakat o devam ediyor ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynuyor. Çok geçmeden Ankara'da Hacettepe Devlet Konservautarı'nda okuyor. Sonrasında on üç sene boyunca devlet tiyatrosunda bir çok oyunda rol alıyor. Uzunca bir zamandan sonra Atıf Yılmaz'dan bir film teklifi alıyor. İşte o zaman İlk filmi Mine ile sinemaya adım atmış oluyor.

Ahmet Uğurlu döneminin en başarılı oyuncularından biri. Kendisinin yerli yabancı birçok ödülü bulunuyor. Fakat onu sadece oynadığı filmlerle veya tiyatro sahnesinde görebiliyorsunuz. Şu anki konumundan hayli memnun. Her televizyon programına çıkmıyor, röportaj vermiyor, her oyunu oynamıyor, seçiyor, yani para ve ün için çalışmıyor.

Ahmet Uğurlu, Necef Uğurlu ile evli ve Orhan adında bir oğlu var. 1991 yılında boşandılar.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

2004 - Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 - Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

1993 - Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 - Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 - İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 - Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 - Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Kunduz Kürk: Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 - Duruşma: Franz Kafka Andre GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 - Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Rol aldığı film ve diziler :

Yapımcı :

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

Oyuncu (18)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2010 - Memleket Meselesi (Adil Hoca) (Sinema Filmi)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2. Sezon (Aziz) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Emin Eminoğlu) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Eşref Saati (Terzi Yadigar) (TV Dizisi)

2005 - Döngel Karhanesi (Keskin) (Sinema Filmi)

2002 - Başımıza Gelenler (Oğul-Zühtü) (TV Dizisi)

2000 - Gökten Düşen Hazine (Sinema Filmi)

1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre Dönmez) (Sinema Filmi)

1999 - Dayım (Dayı)(Kısa Film)

1998 - Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

1997 - Avcı (Çolak Osman) (Sinema Filmi)

1996 - Tabutta Rövaşata (Mahsun) (Sinema Filmi)

1996 - Süt Kardeşler (Şevket) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (Çaycı Turna) (TV Dizisi)

1982 - Mine (Ofisçi) (Sinema Filmi)

Ödülleri :

1997) Selanik Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1997) 9.Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1997) Türk Eleştirmenleri Birliği, En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

(1996) 33. Antalya Film Festivali, Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

Ünlü oyuncu Uğurlu'nun vefatı sonrası Cem Yılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı