Bakan Güler: İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çabalarımızı sürdüreceğiz

Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler: İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çabalarımızı sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımızı da sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 14:56, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 16:21
Yazdır
Bakan Güler: İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çabalarımızı sürdüreceğiz

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası pek çok alanda üstlendiği öncü ve etkin rolün askeri tatbikatlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

Güler, tatbikatın da çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülke unsurlarının iştirakiyle geniş bir katılımla icra edildiğini belirterek,

"Uluslararası nitelikte olan tatbikatımıza gösterilen bu teveccüh ve katılımın sürekli artması, ülkemizin bu alandaki etkin ve kapsayıcı rolü ile yüksek organizasyon yeteneğini de açıkça ortaya koymuştur. Sizlerin de müşahede ettiği üzere tatbikatımız, büyük bir başarıyla icra edilmiş, kahraman ordumuzun caydırıcı nitelikleri ile kardeş, dost ve müttefik ülkelerimizle uyum içindeki çalışmaları bir kez daha sergilenmiştir."

diye konuştu.

"Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir"

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir güvenlik ortamından geçildiğini kaydeden Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son dönemde giderek artan pek çok sorun ve krizin çözümüne yönelik, zat-ı devletlerinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde etkin, önleyici, dengeli ve barış odaklı politikalar üretmeye de devam ediyoruz. Tarihi mirasımızdan aldığımız ilham ve köklü devlet geleneklerimiz ile sergilediğimiz bu yaklaşım, bu zorlu dönemde Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Ülkemizin uluslararası arenada böylesine öncü bir rol üstlenmesiyle kahraman ordumuz da başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlik, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sonuç olarak sahip olduğumuz güçlü ordumuzla, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye devam ederken, zat-ı alilerinin liderliğinde ortaya konan aktif dış politikamız doğrultusunda, dost ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içerisinde, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımızı da sürdüreceğiz."

Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anarak "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber