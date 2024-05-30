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Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu

BAYRAMPAŞA'da çevik kuvvet polisi Bayram Koç, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Koç'un ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 15:37, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 15:39
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Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu

Olay, Bayrampaşa'da Orta Mahallesi, Göksu Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Bayram Koç'tan haber haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girildiğinde Koç'un hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram Koç'un öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis memuru Koç'un ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek. Öte yandan, Koç'un dün öğle saatlerinde saçına dökülmelere karşı yapılan PRP işlemi uyguladığı, ardından akşam saatlerinde halı saha maçına gittiği ve vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı öğrenildi.

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