Dr. Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu

Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
Bakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Bakanlıktan, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımına dair iddialara açıklama
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
TSK personeline TikTok yasağı: Meclis'te komisyondan geçti
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
Cumhuriyet tarihinde ilk: Yaşlı nüfus oranı çift hanede
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı Özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
Erdoğan: Türkiye 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyecektir
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
Yeni müfredat tamam, şimdi en önemli safhaya geçildi
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
İSG/1 sınav sonuçları açıklandı
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Vekillere de sıkı tasarruf geliyor!
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
Ulaştırma Bakanı'nın telefonunu klonlamışlar!
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Vatandaş sokakta köpek istemiyor! Başıboş köpekler için sona gelindi
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti!
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki başıboş köpekler Avrupa'nın da radarında
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
O ilde kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
'Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek'
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
'Otelde yabancı turiste polis işkencesi' iddiaları yalanlandı
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Yumaklı uyardı: 6 sene sonra su fakiri ülke olacağız
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına 'dirençli ev' çağrısı
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
TBMM, Refah saldırılarını kınayan tezkereyi kabul etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dr. Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu

Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Saraç'ın oğlu ilk kez beyanda bulundu. "Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurdum. Babam beni istismar etmedi. Babamı en son 2 yıl önce gördüm. Babam anneme fiziksel olarak saldırmıştı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 16:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 16:52
Yazdır
Dr. Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ile müşteki Benan Saraç hazır bulundu. Müşteki çocuk M.S. (14) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları da katıldı.

"İlk olarak o şekilde ifade vermemin sebebi annemle babamın evlerinin ayrılmasıydı"

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pedagogu eşliğinde beyanda bulunan müşteki çocuk M.S, ilk verdiği ifadenin doğru olmadığını söyleyerek "İkinci olarak verdiğim cinsel istismar olayının gerçek olmadığını belirttiğim ifadem doğrudur. İlk olarak o şekilde ifade vermemin sebebi annemle babamın evlerinin ayrılmasıydı" dedi.

"Bunu yapmamdaki amaç, babamın gelip utanması ve beni bir daha baskı altına alamayacak düşüncesiydi"

Beyanlarında babasının kendisine sürekli pis kokuyorsun dediğini belirten M.S., "Sürekli yediğime içtiğime karışıyordu. Kontrol altında tutmaya çalışıyordu beni. Anneme barışması için sürekli baskı yapıyordu. Evin etrafına sopalar saklamıştım, korkuyordum. En son böyle bir yola başvurdum. İlk olarak istismar olayını anneme söyledim, bana inanmadı. En son inanmaktan başka çaresi kalmadı. Raporlu olduğum halde okula gitmiştim, annemin haberi yoktu. Bunu yapmamda ki amacım olayı rehber öğretmenime anlattıktan sonra babamın oraya gelip utanması ve beni bir daha baskı altına alamayacak düşüncesiydi" ifadelerini kullandı.

"Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurdum. Babam beni istismar etmedi"

Diğer ifadesini farklı vermesinin sebebinin babasının sürekli annesi Benan Saraç'ı suçlamış olması olduğunu söyleyerek, "Allah korkum vardı. Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurmuştum. Babam beni istismar etmedi. Babamı en son 2 yıl önce gördüm. Babam anneme fiziksel olarak saldırmıştı. 'Kariyerim sarsıldı' siniri ile annemi öldüreceğini düşündüğümden gerçeği anneme söyledim Mahkemeden babam için ömür boyu uzaklaştırma talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Masum olduğuma yüzde yüz eminim"

Çocuğun verdiği ilk ifadenin ezberletildiği söyleyerek savunma yapan Ender Saraç "Gerçek olan sonradan verdiği beyanıdır. Ben oğlumu 8 aydır görmüyorum. Sesi değişmiş ve çok özledim. Bir şeyler ezberleterek ifade vermesini sağlamam bu yüzden mümkün değil. Masum olduğuma yüzde yüz eminim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmadaki beyanları incelenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan müşteki çocuk M.S.'nin beyanlarının incelenmesi için çözümünün beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber