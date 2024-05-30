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Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 22:52, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 23:07
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Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'den önce kale sahasından ayrılan kaleci De Sousa yatarak topa hakim oldu.

61. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinde kaleci Cihan Topaloğlu'nu geçerek vuruşunda, savunmadan geriye dönen topu Celal Dumanlı kale sahası içinde sağ kanatta önünde buldu. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda son anda araya giren savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Del Valle'nin kendi yarı sahasından pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitrov, kalesinden ayrılan kaleci De Sousa'yı geçtikten sonra sağ kanatta topa hakim oldu. Dimitrov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

90+5. dakikada Brazao'nun sağ kanattan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

94. dakikada Bodrum FK 2'nci golü buldu. Cenk Şen'in sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

102. dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı civarında hakim olan Dimitrov'un vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

103. dakikada sol kanattan topu taşıyan Burak Çoban'ın ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında topla buluşan Tunahan Akpınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

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