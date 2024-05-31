BİLSEM Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayımlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden 2-12. sınıf öğrencilerinin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerinde açılacak yaz okulu imkanlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi doğrultusunda hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hazırlanmıştır.

İşte yazı ve Bakan oluru;

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR