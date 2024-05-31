MEB, okul inşaatlarında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü 20.05.2024 tarih ve 102681315 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

Bakanlığımız hizmetleri için Valiliğinizce yapımı gerçekleştirilen okul inşaatlarında öğrencilerin ve çevre sakinlerinin can güvenliği ve sağlığı açısından risk teşkil eden durumların bertaraf edilmesi ve okul inşaatlarının güvenli şekilde tamamlanmasını teminen aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1- Bakanlığımız yatırımlarının mevcut okul bahçelerine yapılması halinde, okulda devam eden eğitim öğretim sebebiyle öğrencilerin okul bahçesindeki inşaat alanında karşılaşabileceği risklerin ve tehlikelerin en aza indirgenmesi için inşaatı üstlenen yüklenici firma ve kurum yönetimi tarafından ayrı ayrı risk analizi ve acil durum planlaması yapılarak karşılıklı ve bağlayıcı bilgi paylaşımı sağlanacak, planlar MEBBİS İSGB modülüne yüklenecek ve varsa okul idaresi tarafından belirlenen ilave güvenlik tedbirleri yapım işinin yüklenicisi tarafından üstlenilecektir.

2- Okul inşaatları süresince, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi, İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler konulu 2022/15 sayılı Genelgesi, Bakanlığımızın Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu 2018/10 sayılı Genelgesi ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak inşaat alanında gerekli tedbirler alınacaktır.

3- Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 35. Maddesinin 2. fıkrasına göre inşaatı üstlenen Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri alacaktır.

4- Gerek yüklenici, gerekse kurum tarafından hazırlanan sağlık, güvenlik ve acil durum planları ile risk değerlendirme raporları uygun şekilde ve sayıda basılarak okuldaki öğretmenlerin, öğrencilerin ve şantiyede görevli çalışanların bilgi sahibi olması sağlanacak, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında diğer kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5- Okul inşaatına ait şantiyenin kurulum aşamasında yapı alanının etrafı ve çevresi, kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek şekilde çevrilecek ve işaretlenecek, yapı alanındaki malzemelerin yıkılması ve devrilmesi önlenecek, kazaya sebep olmayacak şekilde istif edilmesi sağlanacak, iş makinelerinin kullanacağı yollar belirlenecek, tehlikeli yerler için ikaz levhaları konulacak, araç yollarının güvenli olması sağlanacaktır.

6- Yapı alanı düzenli ve temiz tutulacak, alandan uzaklaştırılması mümkün olmayan sivri ve keskin kenarları bulunan malzemelerin koruyucu malzeme ile kaplanması sağlanacak, yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı alanlar ile bakım, onarım dahil her türlü çalışmalarda patlamaya karşı ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

7- Şantiye alanına hiçbir suretle öğrencilerin giriş çıkışına izin verilmeyecek, okul bahçesini şantiyeden ayıran yolların, korkulukların, platformların, bariyerlerin, kapakların güvenli olması sağlanacak, yüksekten düşme tehlikesi gösteren cisimler için tedbir alınacak, gerektiği miktarda ve uygun yerlerde uyarı levhaları asılacaktır.

8- Yapı kazılarına başlamadan önce, yapı alanının çevresi ortalama 2 m. yüksekliğinde tahta perde ile çevrilecek, bu perde yapının bitimine kadar korunacak, kazı alanı ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulacak, kazı güvenlik perdesine gerekli uyarı levhaları panolara asılacak, panolar, kazı aynasının başladığı noktadan sonra en az 2 m. güvenlik mesafesi bırakıldıktan sonra yerleştirilecek, çevre panolarına gece de yeteri kadar uzaktan görülebilmeleri amacıyla ışıklı uyarı tabelaları asılacaktır.

9- Kazı işleri, kuyular ve yer altı işleri çalışmalarında uygun destekler ve setler kullanılacak, açılan çukurlara insanların, taşıtların ve nesnelerin düşmesini önleyici koruma bariyeri yapılacak, kazı bölgesi yetkili bir görevli tarafından düzenli olarak denetlenecek ve kazı sonrası imalatların ivedi şekilde uygulanmasına özen gösterilecektir.

10- Kazı işlerine başlamadan önce yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli önlemler alınacak, toprak ve malzeme yığınları ile hareketli araçlar kazı yerinden uzak tutulacaktır.

11- 1.50 m. den daha derin kazılarda yan duvarların göçmemesi için tedbir alınacak, zemin özelliğine göre uygun şev eğimi verilerek destek ya da set kullanılacak, şevlerin stabilitesini arttırmak için kademeli şev oluşturulacak, şev verilmesinin uygun olmadığı yerlerde iksa projesine uygun olarak uygulama yapılacaktır.

12- Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler sarı siyah ya da kırmızı beyaz renk şeritlerle işaretlenecek, işaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.

13- Yapı alanındaki iş iskelelerinin hareket etmeyecek, dengesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanması, imal edilmesi ve kurulması sağlanacaktır.

14- Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılacak, şantiye elektriği ve suyu kullanılacaktır.

15- Özellikle mevcut okul bahçelerine yapılan yatırımlarda eğitim öğretimin devam ettiği göz önüne alınarak gürültüye sebep olabilecek iş makineleriyle yapılan çalışmaların okul saatleri dışında planlanması sağlanacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR