Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Tuncer'in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Tuncer'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.

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