Fenerbahçe'de seçim tarihi 8-9 Haziran'a ertelendi

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" denildi.

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