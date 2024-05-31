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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan gemi nedeniyle, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 10:59, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 10:55
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cornelia" isimli gemi, makine arızasının giderilmesiyle, kılavuz kaptan, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri refakatinde Boğaz'daki seyrine devam etti.

Çift yönlü ve geçici olarak askıda olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, söz konusu geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

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