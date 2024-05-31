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Balık tutmak için girdiği denizde boğuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde saçma ile balık tutmak için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 09:26, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 09:27
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Balık tutmak için girdiği denizde boğuldu

Cevizdere Mahallesi sahil kısmında, 3 çocuk babası Erkan Kartal (37), ailesiyle beraber beraber Cevizdere mevkisinde bulunan sahil kısmında balık tutmaya gitti.

Balık tuttuğu sırada ırmaktan karşıdan karşıya geçerken balçığa saplanan genç adam bir anda batmaya başladı. Bir süre sonra gözden denizde kaybolan Erkan Kartal'ı çevrede göremeyen ailesi ve çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri genç adamın cansız bedenini denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Kartal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÖMRÜMÜZ YETECEK Mİ KARA GÖZLÜME KAVUŞMAYA"

Çevresinde doğa ve balık tutkunu olarak sevilen 3 çocuk babası Erkan Kartal'ın sosyal medyada kış ayında çekilmiş fotoğrafında ölmeden bir gün önce çulluk avını özlediğini ifade eden, "Ömrümüz yetecek mi kara gözlüme kavuşmaya" paylaşım yaptığı öğrenildi.

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